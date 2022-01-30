Что нужно есть, чтобы улучшить зрение: советы диетолога

Врач-диетолог Кэролин Уильямс из США рассказала, какие продукты стоит регулярно употреблять, чтобы укрепить здоровье глаз.





Для остроты зрения необходимо употреблять продукты, которые содержат витамин A. Он сам по себе полезен для глаз, поскольку повышает остроту зрения и укрепляет роговицу.

Для здоровья глаз очень полезно кушать морковь, тыкву и другие желто-оранжевые овощи. Дело в том, что свой цвет они получают за счет высокого содержания бета-каротина. При попадании в организм он превращается в витамин А.

В списке полезных для глаз продуктов: морская рыба, батат, шпинат, яйца, устрицы.

Также для защиты глаз нужны витамины С и Е. Они содержатся в форели, скумбрии, сардинах, лососе, фасоли, миндале, папайе.

По рекомендации ВОЗ в рацион взрослого человека должны входить орехи, которые богаты фосфором, калием, полезными жирами. Эти вещества нужны для нормального функционирования зрительной системы.

Кстати, ученые из Канады и Испании обнаружили, что кофеин улучшает функцию глазодвигательной системы, поскольку он повышает скорость движения глаз и влияет на различные зрительные навыки, такие как контрастная чувствительность (способность видеть объекты, которые слабо отличаются от фона). Ученые отмечают, что выпитый утром кофе мешает организму в полной мере усваивать полезные вещества, которые поступают в желудок с пищей.

Конечно, лишь правильное питание не поможет сохранить зрение или улучшить его. Необходимо регулярно делать упражнения, чтобы глаза отдыхали. При работе за компьютером каждый час хотя бы на 10 минут отходите от монитора, чтобы дать глазам отдохнуть.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿