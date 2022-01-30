Ці продукти можуть бути смертельно небезпечними: ТОП-5 продуктів, які не можна гіпертонікам

Останні кілька років медики відзначають стрімке зростання кількості молодих людей із хронічним підвищеним тиском. Частково це пов’язують із неправильним харчуванням, оскільки популярний швидкий перекус негативно впливає не лише на ШКТ, а й на судини та серце.





Лікарі виділили п’ять найнебезпечніших продуктів для гіпертоніків.

Сіль

З хімії ми знаємо, що сіль – це хлорид натрію. Надмірна кількість натрію в крові знижує здатність нирок виводити із організму зайву рідину. З цієї причини порушується баланс, через що збільшується навантаження на судини, що ведуть до нирок. В результаті тиск підвищується. Звичайно, ми не закликаємо повністю відмовитися від солі, але намагайтеся скоротити вживання до мінімуму, щоб нормалізувати тиск.

М’ясо та продукти глибокої обробки

Гіпертонікам варто відмовитися від ковбаси та копченого м’яса. В них міститься багато натрію, що викликає ті ж проблеми, що описані вище. Якщо ви часто страждаєте від підвищеного тиску, зменшіть кількість цих продуктів.

Консерви

Консервовані продукти також краще вживати в обмежених кількостях. Причина та сама – у них занадто багато солі. У покупних консервах можуть бути куди небезпечніші консерванти, ніж сіль.

Цукор

Солодке – одна із причин збільшення ваги. Надмірна вага викликає небезпечний для серця дисбаланс в організмі. Кардіологи рекомендують обмежити кількість цукру на день. Чоловікам рекомендується вживати не більше 9 ложок цукру, жінкам – не більше шести. І йдеться не про цукор у чистому вигляді. Враховуйте, що майже всі продукти харчування від сухих сніданків до йогуртів містять прихований цукор.

Алкоголь

Мало хто знає, що навіть вино здатне підвищити кров’яний тиск. Дослідження підтверджують, що споживання спиртного безпосередньо пов’язане з розвитком гіпертонії та хвороб серця. Як повідомляються медики, найбільша небезпека алкоголю полягає в тому, що люди не знають норми і не можуть вчасно зупинитися.

Як бачите, підтримувати тиск у нормі не так вже й складно. Не завжди для цього потрібні спеціальні препарати, просто перегляньте раціон і не забудьте проконсультуватися з лікарем.

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