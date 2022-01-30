Эти продукты могут быть смертельно опасными: ТОП-5 продуктов, которые нельзя гипертоникам

В последние несколько лет медики отмечают стремительный рост количества молодых людей с хроническим повышенным давлением. Отчасти это связывают с неправильным питанием, поскольку популярный быстрый перекус негативно влияет не только на ЖКТ, но и на сосуды и сердце.

Врачи выделили пять самых опасных продуктов для гипертоников.





Соль

С химии мы знаем, что соль – это хлорид натрия. Избыточное количество натрия в крови снижает способность почек выводить из организма лишнюю жидкость. По этой причине нарушается баланс, из-за чего увеличивается нагрузка на сосуды, которые ведут к почкам. В результате давление повышается. Конечно, мы не призываем полностью отказаться от соли, но постарайтесь сократить употребление до минимума, чтобы нормализовать давление.

Мясо и продукты глубокой обработки

Гипертоникам стоит отказаться от колбасы и копченого мяса. Они содержат много натрия, что вызывает те же проблемы, что описаны выше. Если вы часто страдаете от повышенного давления, уменьшите количество этих продуктов.

Консервы

Консервированные продукты тоже лучше употреблять в ограниченных количествах. Причина все та же – в них слишком много соли. В покупных консервах могут быть куда более опасные консерванты, чем соль.

Сахар

Сладкое – одна из причин увеличения веса. Избыточный вес вызывает опасный для сердца дисбаланс в организме. Кардиологи настоятельно рекомендуют ограничить количество сахара в день. Мужчинам рекомендуется употреблять не более 9 ложек сахара, женщинам – не более шести. И речь идет не о сахаре в чистом виде. Учитывайте, что почти все продукты питания, от сухих завтраков до йогуртов, содержат скрытый сахар.

Алкоголь

Немногие знают, что даже вино способно повысить кровяное давление. Исследования подтверждают, что потребление спиртного напрямую связано с развитием гипертонии и болезней сердца. Как сообщаются медики, самая большая опасность алкоголя в том, что люди не знают нормы и не могут вовремя остановиться.

Как видите, поддерживать давление в норме не так уж сложно. Не всегда для этого требуются специальные препараты, просто пересмотрите рацион и не забудьте проконсультироваться с врачом.

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