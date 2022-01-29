Будет, как в США: в Украине скоро стартуют грандиозные пенсионные реформы

Вопрос пенсий поднимается регулярно, ведь в Украине с этим действительно есть проблемы. Пенсионный Фонд имеет катастрофически малые запасы, люди все реже уплачивают страховые взносы, а количество пенсионеров ежегодно не сокращается.





Украинцы так же, как и 10 лет назад достигают 60-летия, выходят на заслуженный отдых и ожидают помощи от государства. К сожалению, все меньший процент может претендовать на эту помощь. Людям банально не хватает страхового стажа, а Пенсионному Фонду соответственно средств.

Но, кажется, государство придумало, как избежать коллапса. Равняться хотят на США.

О новых пенсионных реформах рассказал Давид Арахамия

Об изменениях, ожидающих украинцев, рассказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. Он говорит, что уже через ближайшие 10-20 лет, более 60% украинцев не смогут получить пенсию. Пенсионный Фонд может просто разориться, поэтому проблему нужно решать немедленно. Планируется уже с 2023 года внедрять накопительную систему, которая будет состоять из трех этапов.

Все украицы должны открыть специальные счета, на которые государство будет начислять определенные суммы средств. Это будет первый этап. Далее, на втором этапе, украинцы должны приобщаться и вкладывать на счет такой же процент средств, как и государство. А на третьем этапе будет приобщаться уже работодатель, если речь идет о трудоустроенных.

Пенсия, которую люди смогут накопить таким образом, должна доплачиваться до основной, если таковая будет получаться лицу. Также она может стать основным доходом в преклонном возрасте. Свои накопления люди смогут даже передавать по наследству, или же по желанию во что-то инвестировать.

За основу этих реформ взято в пример США, где 7% дохода откладывает лицо и 7% работодатель. Выходит хорошая сумма, которую можно инвестировать даже в недвижимость. Арахамия заметил, что это круто, и было бы здорово, если бы Украина постепенно к этому шла.

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