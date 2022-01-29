Буде, як у США: в Україні скоро стартуватимуть грандіозні пенсійні реформи

Питання пенсій піднімається регулярно, адже в Україні з цим дійсно є проблеми. Пенсійний Фонд має катастрофічно малі запаси, люди все рідше сплачують страхові внески, а кількість пенсіонерів щороку не скорочується.





Українці так само, як і 10 років тому досягають 60-ліття, виходять на заслужений відпочинок та очікують допомоги від держави. Та на жаль, все менший відсоток може претендувати на цю допомогу. Людям банально не вистачає страхового стажу, а Пенсійному Фонду відповідно коштів.

Проте, здається держава придумала, як уникнути колапсу. Рівнятися хочуть на США.

Про нові пенсійні реформи розповів Давид Арахамія

Про зміни, які очікують на українців, розповів голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Він каже, що вже через найближчих 10-20 років, понад 60% українців не зможуть отримати пенсію. Пенсійний Фонд може просто розоритися, тому проблему треба вирішувати негайно. Планують вже з 2023 року впроваджувати накопичувальну систему, яка складатиметься з трьох етапів.

Всі українці повинні відкрити спеціальні рахунки, на які держава нараховуватиме певні суми коштів. Це буде першим етапом. Далі, на другому етапі, українці мали б долучатися і вкладати на рахунок такий самий відсоток коштів, як і держава. А на третьому етапі долучатиметься вже роботодавець, якщо мова про працевлаштованих.

Пенсія, яку люди зможуть накопичити таким чином, мала б доплачуватися до основної, якщо така виходитиме особі. Також вона може стати основним доходом у похилому віці. Свої накопичення люди зможуть навіть передавати у спадок, або ж за бажанням у щось інвестувати.

За основу цих реформ взято США, де 7% доходу відкладає особа і 7% роботодавець. Виходить непогана сума, яку можна інвестувати навіть у нерухомість. Арахамія зауважив, що це круто, і було б чудово, якби Україна поступово до цього йшла.

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