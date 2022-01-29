Комаровський розповів, яке щеплення обов’язково треба робити 13-річним дівчатам

Вірус папіломи людини — це одна з найпоширеніших інфекцій, яка передається статевим шляхом. Вона може протікати безсимптомно, а може мати симптоматику. Вважається, що цей вірус небезпечний тим, що рано чи пізно може спровокувати у жінок онкологію.





Чоловіки цим не хворіють, але є перенощиками. Заражаються жінки, тому саме їм треба в першу чергу думати, як попередити дану проблему.

Комаровський розповів, що єдина дієва профілактика — це вакцинація. В Україні вона не безкоштовна, на відміну від деяких країн світу. Але це виправдані витрати, які можуть зберегти не лише здоров’я, а й життя.

В деяких країнах ця вакцина серед переліку обов’язкових

Виявляється, тоді як в Україні ця вакцина лише набирає популярності, в деяких країнах вона вже давно є обов’язковою, і вакцинуються навіть чоловіки, наприклад, у Великобританії та Ізраїлі. За кордоном вакцинація від вірусу папіломи є в плановому календарі щеплень.

Медики одноголосні, що цю вакцину треба колоти приблизно у 13-14 років, тобто перед початком статевого життя.

За даними ВОЗ, майже 70% дорослого населення мають цей вірус. Лише у 10% він проявляється наступними симптомами:

маленькі папіломи на статевих органах, на слизовій частині тіла;

біль під час статевого акту, свербіж та роздратування;

біль при сечовипусканні, інколи все супроводжується ще й печінням;

тріщинки, які можуть навіть кровоточити в області статевих губ.

Наразі ліків від цього вірусу не існує. Тішить лише той факт, що дехто може прожити все життя і не знати, що був хворим. Тобто симптоматика, як і онкологія, розвивається далеко не у всіх. Але це все рівно ризики. Щоб знати, чи є ви носієм вірусу, потрібно відвідати гінеколога та здати необхідні аналізи.

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