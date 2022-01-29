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Комаровский рассказал, какую прививку обязательно нужно делать 13-летним девушкам

29.01.2022
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Комаровський

Вирус папилломы человека – это одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. Она может протекать бессимптомно, может иметь симптоматику. Считается, что вирус опасен тем, что рано или поздно может спровоцировать у женщин онкологию. Мужчины этим не болеют, но являются переносчиками. Заражаются женщины, поэтому именно им следует в первую очередь думать, как предупредить данную проблему.


Комаровский рассказал, что единственная действенная профилактика – это вакцинация. В Украине она не бесплатна, в отличие от некоторых стран мира. Но это оправданные расходы, которые могут сберечь не только здоровье, но и жизнь.

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В некоторых странах эта вакцина среди перечня обязательных

Оказывается, тогда как в Украине эта вакцина только набирает популярность, в некоторых странах она уже давно обязательна, и вакцинируются даже мужчины, например, в Великобритании и Израиле. Заграницей вакцинация от вируса папилломы есть в плановом календаре прививок.


Медики единогласны, что эту вакцину нужно колоть примерно в 13-14 лет, то есть перед началом половой жизни.

По данным ВОЗ, почти 70% взрослого населения имеют этот вирус. Лишь у 10% он проявляется следующими симптомами:

  • маленькие папилломы на половых органах, на слизистой части тела;
  • боль во время полового акта, зуд и раздражение;
  • боль при мочеиспускании, иногда все сопровождается еще и жжением;
  • трещинки, которые могут даже кровоточить в области половых губ.

В настоящее время лекарства от этого вируса не существует. Радует лишь тот факт, что некоторые могут прожить всю жизнь и не знать, что были больны. То есть симптоматика, как и онкология, развивается далеко не у всех. Но это все равно риски. Чтобы знать, являетесь ли вы носителем вируса, нужно посетить гинеколога и сдать необходимые анализы.

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29.01.2022
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