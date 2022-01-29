В Украине запретят свободную продажу популярных лекарств

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что антибиотики в Украине можно будет купить только по электронному рецепту.





Глава МОЗ предупреждает, что уже с 1 апреля в аптеках нельзя будет купить антибиотики свободно, как это есть сейчас.

Подробности нововведения

Министр здравоохранения утверждает, что внедрение электронного рецепта поможет решить проблему с бесконтрольным и нецелевым использованием антимикробных препаратов, а также предотвратить развитие антибиотикорезистентности.

Также Ляшко напоминает, что с 1 января 2022 года в учреждениях охраны здоровья, предоставляющих медицинскую помощь, ввели учет использования антибиотиков из группы наблюдения и резерва. Министерство охраны здоровья сможет контролировать, какие антибиотики назначают пациентам в стационаре и с какой целью.

Зачем контролировать продажу антибиотиков

Глава МОЗ объяснил, что контроль за продажей антибиотиков – необходимый шаг, чтобы сохранить эффективность препаратов. Дело в том, что неконтролируемое применение антибактериальных препаратов приводит к тому, что патогенные микроорганизмы приспосабливаются и становятся неуязвимыми. На фоне распространения коронавируса люди начали массово принимать антибиотики для профилактики и борьбы с Covid-19, что крайне негативно.

Электронный рецепт на покупку лекарства можно будет получить в любого врача, даже если у вас с ним не заключен контракт. При этом необходимо быть зарегистрированным в электронной системе охраны здоровья.

С одной стороны – это огромный шаг в сторону европейской медицины. Неконтролируемый прием антибиотиков не приведет ни к чему хорошему. Бактерии приспосабливаются к препаратам, а потому в случае серьезной угрозы может не оказаться лекарства, способного помочь больному. С другой – лекарства станут недоступными для части населения.

Учитывая, что в Украине острый дефицит семейных докторов, часть украинцев может остаться без медицинской помощи. Как будет на самом деле, увидим уже с начала апреля 2022 года, то есть через 2 месяца.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿