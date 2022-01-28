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Стало известно под какими знаками Зодиака рождаются идеальные мамы: мудрые и заботливые

28.01.2022
1 хвилина на прочитання

Оказывается, то под каким знаком родилась женщина, может отражаться на том, какой мамой она станет. Заботливой, или не очень. Карьеристкой, или полностью посвящающей себя детям. Мудрой или сварливой и нетерпеливой. Астрологи выделяют три знака Зодиака и говорят, что эти женщины в 90% случаев идеальные мамы. А так ли это, читайте и анализируйте самостоятельно.


Телец

Кое-кто скажет, что это строгие и немного злые мамы, которые не любят панькаться с детьми, не терпят непослушания и держат все под контролем. Но это не так. Тельцы – идеальные мамы, очень мудрые, заботливые и любящие. У этих женщин дети вырастают самостоятельными, добрыми, умными и жизнерадостными. Эти женщины знают, как направить ребенка на нужный путь, они всегда все подмечают и умеют вывести детей на откровенный разговор благодаря чему у них не портятся отношения даже во время переходного возраста.

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Рыбы

Рыбы в отличие от Тельцов очень романтичные и творческие мамы. Они готовы полностью посвятить себя ребенку, водить его или ее по всем возможным кружкам. Выискивать у ребенка таланты и развивать их. У Рыб растут очень сообразительные детки, которые обычно одни из первых среди сверстников знают все буквы, умеют читать и тому подобное.

Рак

Раки это самые жертвенные мамы. Это женщины из того разряда мам, которые готовы полностью посвятить себя ребенку и отдать ему все, что у них есть. Это идеальные мамы для своих детей, но этим женщинам немного тяжело с собственным характером. Они очень сильно волнуются если ребенок болеет: могут бодрствовать всю ночь чередуя у кроватки. Они всегда плачут на всех утренниках и детских выступлениях, где их чадо читает стишок. И обычно очень тяжело отпускают от себя детей, неважно, будь то поход в садик или поездка в университет.

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28.01.2022
1 хвилина на прочитання

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