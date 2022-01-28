Стало известно под какими знаками Зодиака рождаются идеальные мамы: мудрые и заботливые

Оказывается, то под каким знаком родилась женщина, может отражаться на том, какой мамой она станет. Заботливой, или не очень. Карьеристкой, или полностью посвящающей себя детям. Мудрой или сварливой и нетерпеливой. Астрологи выделяют три знака Зодиака и говорят, что эти женщины в 90% случаев идеальные мамы. А так ли это, читайте и анализируйте самостоятельно.





Телец

Кое-кто скажет, что это строгие и немного злые мамы, которые не любят панькаться с детьми, не терпят непослушания и держат все под контролем. Но это не так. Тельцы – идеальные мамы, очень мудрые, заботливые и любящие. У этих женщин дети вырастают самостоятельными, добрыми, умными и жизнерадостными. Эти женщины знают, как направить ребенка на нужный путь, они всегда все подмечают и умеют вывести детей на откровенный разговор благодаря чему у них не портятся отношения даже во время переходного возраста.

Рыбы

Рыбы в отличие от Тельцов очень романтичные и творческие мамы. Они готовы полностью посвятить себя ребенку, водить его или ее по всем возможным кружкам. Выискивать у ребенка таланты и развивать их. У Рыб растут очень сообразительные детки, которые обычно одни из первых среди сверстников знают все буквы, умеют читать и тому подобное.

Рак

Раки это самые жертвенные мамы. Это женщины из того разряда мам, которые готовы полностью посвятить себя ребенку и отдать ему все, что у них есть. Это идеальные мамы для своих детей, но этим женщинам немного тяжело с собственным характером. Они очень сильно волнуются если ребенок болеет: могут бодрствовать всю ночь чередуя у кроватки. Они всегда плачут на всех утренниках и детских выступлениях, где их чадо читает стишок. И обычно очень тяжело отпускают от себя детей, неважно, будь то поход в садик или поездка в университет.

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