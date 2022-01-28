Сімейний психолог розповів, через що найчастіше руйнуються стосунки: не зрада, і не насильство

Сучасні пари дуже часто розлучаються. Молодь стала більш самовпевнена, всі навчилися дуже сильно себе поважати, цінувати та любити. Довкола почастішало таких слів, як “аб’юзер”, “токсичність”. Люди не бажають йти на компроміси, домовлятися і що найголовніше працювати над стосунками, вважаючи що причина лише в партнері.





Сімейні психологи і взагалі психологи, зараз користуються шаленою популярністю. І ось один з таких спеціалістів поділився своїм досвідом та спостереженнями. Він розказав через що найчастіше розходяться пари. На диво це не зрада, не відсутність коштів і навіть не домашнє насильство.

Бажання все робити разом

Часто пари свідомо і обоє вибирають такий шлях. Вони будують спільний бізнес, разом займаються домашніми справами, відпочивають і навіть разом готують їжу. Це класно, але лише деякий час. Дуже швидко ви втомитеся один від одного і почнете відчувати тяжкість від спільного часопроведення. Дозувати час разом — ось рішення.

Намагатися підлаштувати партнера під себе

Люди звісно ж міняються, але не по клацанню пальців. Та й навіть якщо ваш партнер йтиме на повідку ваших бажань, щоб вам догодити, але сам не захоче змін, то й будуть вони не довготривалими. Важливо, щоб люди самі хотіли змінюватися, а для цього їх треба не змушувати, а мотивувати і надихати.

Різні ритми життя

Якщо ваш партнер постійно в роз’їздах, веде соціально активне життя, зранку до ночі перебуває на роботі, то вам може бути складно разом. Важко коли в обох кардинально різні темпи, важко й коли однаково активні. В такому випадку варто відмовитися від ряду завдань та звільнити час для другої половинки, адже довго в такому темпі союз не протримається.

Різний рівень доходу

Дуже популярна проблема серед молоді. Сучасні молоді люди досить успішні. В 20 років маючи блог в соціальних мережах, юнаки і дівчата можуть заробляти мільйони. Дуже часто, партнери починають стосунки в однаковому матеріальному становищі, а потім один з них різко стає успішним. У 50% такі стосунки закінчуються.

Бажання бути “ідеальною сім’єю”

Закриває п’ятірку найпопулярніших причин розставання, бажання партнерів (часто одного з) бути ідеальною сім’єю, такою, як на сотнях знімків в Інстаграмі. На жаль ще не всі зрозуміли, що картинка і реальне життя це часто кардинально різні речі. Але люди продовжують тягнутися до своїх ідеалів, і діставати цим самим партнерів. В результаті сім’я зникає зовсім.

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