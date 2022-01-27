4 из 10 человек: ученые определили у кого коронавирус будет длиться месяцами

Ученые определили биомаркеры, которые помогут предсказать риск развития затяжного Covid-19. Результаты исследований были опубликованы в журналах Nature Communications и Cell.





4 с 10 людей, которые заразились коронавирусом, страдают хроническими последствиями болезни. Обычно они вызваны длительным течением болезни, вызванным новым типом коронавируса. Часто симптомы выражены в виде усталости, потери вкуса и обоняния, одышки при незначительных нагрузках и затуманенности сознания.

В рамках исследования ученые выделили несколько факторов, позволяющих предвидеть затяжную болезнь, которые можно определить на раннем этапе диагностики коронавируса. Среди факторов оказался диабет 2 типа, наличие некоторых аутоантител и наличие ДНК вируса Эпштейна-Барра в крови.

Ученые собрали мазки и кровь 309 пациентов с диагностированным Covid-19 в разные периоды. Для проведения мультиомного логитюдного исследования образцы объединили по клиническим данным и симптомам. Оказалось, что ранние измерения количества вируса в крови связано с симптоматикой длительного ковида, которые появятся у пациентов через несколько месяцев.

Также ученые узнали, что вирус Эпштейна-Барра, поражающий 90% людей и обычно неактивный, активируется на ранней стадии после инфицирования SARS-CoV-2. Это связали с затяжными симптомами ковида в дальнейшем и нарушениями регуляции иммунной системы в период болезни.

В рамках другого исследования сотрудники университета в Цюрихе следили за сотней пациентов, инфицированных Covid-19. Ученые отметили два иммунных биомаркера, которые появляются до затяжного течения болезни. Это сниженный уровень иммуноглобулинов M (IgM) иG3(IgG3).

Далее ученые создали модель, которая оценит риск ковида для пациента, страдающего от острого течения болезни. Модель объединяет биомаркеры с возрастом, ключевыми симптомами болезни и хроническими заболеваниями.

Пока модель протестировали на 395 пациентах с коронавирусом. Каждому больному присвоили балл риска. Исследование показало, что такая модель пока самая точная.

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