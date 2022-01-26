Доминанты и потенциальные тираны: астрологи назвали знаки Зодиака, которые обожают унижать других

Характер человека, его темперамент, желание, привычки и манера обращаться с другими во многом зависят от знака Зодиака под которым он родился. Звезды и планеты оказывают на нас сильное влияние.





Следовательно, есть те, кто очень склонен к ревности, есть люди очень гордые, сентиментальные, склонны к обидам. А есть и такие, кто всегда пытается подавить других, показать свое превосходство. Они подсознательно всегда унижают, доминируют, особенно это чувствуется в браке.

Так вот, если вы не терпите подобных людей рядом с собой, то прочтите среди каких знаков такие персонажи встречаются чаще всего.

Овен

Овны рождены под планетой Марс, планетой движения, агрессии и борьбы. Это огненный знак и в нем бушуют все сильнейшие эмоции. Овны могут душить партнеров своим давлением. Причем в большинстве случаев они полагают, что хотят как лучше. Что мол они имеют больше опыта и знаний. Но их половинки так не думают, и в тот момент просто хотят избавиться от этого давления и всепоглощающего контроля.

Львы

Львами управляет горячее Солнце. Это очень нестабильные персоны, которые заводятся с-полоборота. Они хорошие друзья, но трудные партнеры. Строить с ними отношения это все равно, что постоянно находиться на пороховой бочке. Не пытайтесь их изменить, вы или дополняете друг друга или расходитесь. Третьего не дано.

Скорпионы

Скорпионами тоже управляет Марс. Они циники, скептики и люди скупые на похвалу. Чтобы угодить Скорпиону, нужно стараться не хорошо, а регулярно. Если вы готовы ублажать их постоянно, то вам по пути. Если же нет, готовьтесь к вспышкам агрессии и постоянным нападкам.

Водолеи

Водолеями управляют планеты Уран и Сатурн. Это вечные “жертвы” и манипуляторы, которые хотят, чтобы их все жалели, чтобы чувствовали себя им виновными. Окружающих это очень быстро утомляет и раздражает. А еще это упрямые пессимисты, поэтому их партнерам приходится очень тяжело.

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