В Китае запустят безопасный ядерный реактор: человечество может не бояться повторения Чернобыля

Китайские исследователи представили безопасный ядерный реактор. В этом небольшом устройстве не используется вода для охлаждения. В случае аварии такое устройства не нанесет вреда окружающей среде.





Ученые их Китая рассказали о создании первого экспериментального ядерного реактора, в котором для охлаждения не будет использоваться вода. Прототип расплавленного-солевого реактора, который работает на жидком тории вместо урана, будет гораздо безопаснее традиционных реакторов. Дело в том, что торий быстро охлаждается и затвердевает при контакте с воздухом. То есть, что в случае любой утечки, в окружающую среду попадет меньше радиации, чем при утечке с традиционных реакторов.

Учитывая, что такой реактор не требует воды, его можно использовать в пустынных регионах. Первый коммерческий реактор построят на раньше 2030 года в города Увэй.Власти Китая планируют построить несколько реакторов в малонаселенных пустынях и равнинах на западе Китая.

Исследователи утверждают, что компактные реакторы имеют больше преимуществ. Среди всего их экономичность и гибкость. По мнению экспертов, такие реакторы открывают перспективы к переходу на безопасную и экологически чистую энергию. Ученые прогнозируют, что в ближайшей перспективе такие реакторы широко распространятся по всему миру.

В целом, это очень хорошая новость, ведь атомная энергетика дешевая. Многие страны мира отказываются от использования атомных электростанций для получения электричества. Но если появится более безопасный способ получения дешевого электричества, он точно распространится по всему миру.

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