Срочно скупать валюту? Эксперты объяснили, как вести себя в случае ухудшения ситуации в стране

Ситуация в Украине очень напряженная. Все постоянно мониторят свежие новости о ситуации на границе с Россией и Беларусью. Среди населения чувствуется страх и паническое настроение. И хотя Президент Украины и призывает всех не распространять фейковые новости и успокоиться, люди все равно далеко не в расслабленном состоянии.





Подливает масла в огонь и тот факт, что США и Великобритания отзывают из Украины своих дипломатов. А иностранные инвесторы выводят средства, и, конечно же, временно перестали инвестировать в украинский бизнес. Всё это в первую очередь отражается на валютных рынках. Доллар стремительно растет и люди в панике спешат его скупать.

Но эксперты уверяют, что мол именно в этом сегменте рынка следует действительно сохранять спокойствие и не давать перекупщикам заработать на своем страхе и панике.

Доллар не будет меняться слишком сильно, но население может спровоцировать его подорожание

Эксперты заявляют, что в последующие месяцы доллар будет стабильно колебаться в пределах 28-28,5 грн за единицу. Сейчас он снова подпрыгнул до 28,63 грн, но это обусловлено тем фактом, что некоторые инвесторы начали выводить часть своих активов, и спрос на иностранную валюту вырос. Через несколько дней ситуация должна нормироваться.

Пока еще многое зависит от поведения России, и как только ситуация на границе немного нормализуется, то и общее экономическое состояние Украины сразу же улучшится. Мол для этого на рынке облигаций государством будет выставлено 6 выпусков облигаций в национальной валюте. Это должно было бы хорошо подогреть интерес зарубежных инвесторов.

Аналитики призывают людей не торопиться избавляться от гривни и не создавать искусственного спроса на валюту. Как минимум до конца зимы ситуация будет оставаться такой же, как сейчас.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿