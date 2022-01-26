Доплати по кілька сотень і тисяч гривень: озвучено вичерпний перелік українців, яким підвищать пенсію

2022 рік неофіційно вже називають роком підвищень та доплат до пенсії. Вона зростатиме кілька разів і практично у кожного українця. Комусь дорахують по 300 гривень, комусь по 3000-4000. Хтось наприкінці року матиме мінімум 3000 грн., тоді як сьогодні отримує тільки 2400, а дехто тішитиметься аж 14 000 чи 20 000.





В інтернеті з’явився вичерпний перелік українців, які отримають оновлені пенсії. Також стало відомо й розмір цих пенсій і приблизний період їх виплат.

Перелік категорій громадян, яким підвищать пенсію

Перші підвищення відбулися ще на початку січня і торкнулися вони найбільш вразливих верств населення. Мова про сім’ї, які втратили годувальників в зоні АТО. Маються на увазі літні батьки, які втратили дитину на Сході. Чи жінки з малими дітьми, які втратили чоловіка. Їм підвищать соціальну допомогу майже на 2000 грн., і тепер вона становитиме трохи більше 6000 грн.

Дальше, підвищення торкнулися тих, хто отримав інвалідність внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС. Доплати вийшли суттєвими, наприклад, тим у кого інвалідність першої групи дорахували майже по 4000 грн. По 2000 і 1000 грн. відповідно, отримала друга і третя групи.

Серед інших категорій, які можуть чекати на доплати:

Пенсіонери віком від 70 до 75 років: їм дорахують по 300 грн. Дехто отримає ще більше, адже ця вікова категорія має отримувати не менше 3000 грн. Звісно за умови наявності повного трудового стажу. Вікова категорія 75-80 років отримає по 400 грн. Вікова категорія 80+ отримає по 500 грн.

Крім цього, на 400-500 гривень зросте середня пенсія по країні, і становитиме вона не менше 4500 грн. Зросте й мінімальна та максимальна виплати. Перша перетне позначку у 2000 грн., а друга відповідно у 20 000 грн.

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