Терміново скуповувати валюту? Експерти пояснили, як поводитися в разі погіршення ситуації в країні

Ситуація в Україні дуже напружена. Всі постійно моніторять свіжі новини про ситуацію на кордоні з Росією та Білоруссю. Серед населення відчувається страх та панічні настрої. І хоч президент України й закликає всіх не поширювати фейкових новин, та заспокоїтись, люди все одно далеко не у розслабленому стані.





Підливає масла в вогонь й той факт, що США та Великобританія, наче, відкликають з України своїх дипломатів. А іноземні інвестори виводять кошти, і звісно ж тимчасово припинили інвестувати в український бізнес.

Все це в першу чергу відображається на валютних ринках. Долар стрімко росте і люди в паніці квапляться його скуповувати. Але експерти запевняють, що мовляв саме в цьому сегменті ринку варто дійсно зберігати спокій і не давати перекупщикам заробити на своєму страху і паніці.

Долар не змінюватиметься надто сильно, але населення може саме спровокувати його подорожчання

Експерти заявляють, що в наступні місяці долар стабільно коливатиметься в межах 28-28,5 грн. за одиницю. Зараз він знову підстрибнув до 28,63 грн, але це зумовлено якраз тим фактом, що деякі інвестори почали виводити частину свої активів, і попит на іноземну валюту зріс. Через кілька днів ситуація мала б внормуватися.

Наразі ще багато залежить від поведінки Росії, і як тільки ситуація на кордоні трохи нормалізується, то й загальний економічний стан України одразу ж покращиться. Мовляв для цього на ринку облігацій державою буде виставлено 6 випусків облігацій в національній валюті. Це мало б добряче підігріти інтерес іноземних інвесторів.

Аналітики закликають людей не квапитись позбуватися від гривні, та не створювати штучного попиту на валюту. Як мінімум до кінця зими ситуація залишатиметься такою ж, як зараз.

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