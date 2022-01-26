Глоба назвав три знаки Зодіаку, з якими у лютому трапиться те, чого вони ніколи не чекали

Астролог Павло Глоба один з найбільш іменитих в Україні. Він часто складає гороскопи, і ці прогнози завжди збуваються. Принаймні так кажуть ті, хто дослухається до слів експерта та слідкує тим вказівкам, які дають небесні світила.





І ось, після чергового аналізу, Глоба назвав трьох знаків, яких у лютому чекає безліч змін.

Чи позитивними вони будуть, чи негативними залежить він них самих. То що слід робити, а чого ні, та до чого готуватися цим знакам, розповідаємо.

Рак

Переміни в першу чергу підстерігатимуть в особистому життя. Одиноким Ракам варто бути уважними до оточуючих, не пропускати знаків уваги, чи флірту. Все тому, що є шанс дійсно зустріти свою половинку, але без вашої ініціативи нічого не відбудеться. Тому будьте пильними і не прогавте шанс бути щасливими. Тим в кого є партнер можна розслабитися. Лютий принесе гармонію в стосунки та повний штиль.

Ваги

Якщо ви народилися під цим знаком і саме зараз задумуєтесь вийти з стосунків, чи подати на розлучення — добряче подумайте. Зірки рекомендують втриматися від подібних рішень. Зрештою, вони кажуть й те, що будь-які дії на краще, але лише якщо вони добряче продумані і правильні. Ну і також, Ваги матимуть переміни в кар’єрному житті. Підвищення, зміна роботи — все це буде не новинкою в останній місяць зими.

Скорпіони

Ви й не уявляєте, яким романтичним стане для вас лютий. Підтримуйте цей настрій, адже він дуже сильно залежить саме від вас та ваших дій. Якщо вдасться зберегти гармонію в стосунках, то гарні зміни послідують й в усіх інших сферах життя. Ви будете приємно здивовані, як плідно закінчиться для вас ця зима.

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