Дослідники розповіли кого вражає Омікрон та яких його симптомів варто боятися

Коронавірус продовжує мутувати та ширитися світом. Щодня оновлюється інформація про кількість заражених і тих, хто помер. Є й доволі приємна статистика серед тих хто одужав, але на жаль повністю зупинити вірус, поки що не вдається.





Найбільша проблема — це поява нових штамів, проти яких безсила та вакцина, котрою вакцинується весь світ. Через це, утворюються постійно нові спалахи та стрибки захворюваності. Зараз у світі і в Україні в тому числі, домінує Омікрон. Він передається від людини до людини дуже швидко, чим витіснив попередню Дельту. Однак медики говорять, що це навіть на краще, адже Дельта в рази небезпечніша, тоді як Омікрон переноситься набагато легше.

До Омікрону стали вразливими діти

Взагалі, Омікроном може заразитися будь-хто, але якщо попередні штами не надто ширилися серед дітей, то зараз діти часто хворіють, причому з вираженими симптомами. Хворіють навіть немовлята, й серед них є дуже важкі випадки. Симптоматика даного штаму вірусу наступна:

Сильний нежить. Ніс закладає практично з першого дня і дуже сильно. Головна біль та біль у попереку. При важчих перебігах хвороби біль поширюється по всьому тілу локалізуючись у суглобах. Температура. А тут все дуже індивідуально, адже в одних температура тримається лише 1 день, а в інших цілих 5-6 днів. Лікарі кажуть, все залежить від імунітету.

Ну і заключні симптоми, яких варто боятися найбільше, сильна діарея і рвота. Організм дуже швидко зневоднюється і слабне, тому треба вчасно звернутися до лікаря за допомогою. Взагалі, Омікрон менше потребує госпіталізації, а ще не провокує втрату нюху і смаку, та не дає ускладнень у вигляді пневмонії.

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