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Немедленно проверьте, есть ли на вашей кухне эти предметы: они портят энергетику и привлекают безденежье

25.01.2022
1 хвилина на прочитання

Кухня точно есть в каждом доме, это неотъемлемая его часть, где мы ежедневно проводим хотя бы один-два часа. Нет разницы, речь о современной кухне, с дорогой мебелью и техникой и дизайнерским ремонтом, или небольшой комнатке с холодильником, газовой плитой и несколькими полочками.


И на той и другой кухнях, часто встречаются предметы, которые надо немедленно отсюда вынести. Они очень портят энергетику в доме и притягивают бедность. Если и на вашей кухне это есть – исправляйте ситуацию.

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Четыре предмета, которым не место на кухне, но они там часто есть

Заметим, что вообще в доме некоторые из этих предметов можно хранить, но только не на кухне.

  1. Пустые банки и бутылки. Имеете много пустых банок из-под закруток, или, возможно, накопилась куча пластиковых бутылок и вы храните это все добро в кухонных ящиках? Немедленно отнесите все в подвал, кладовую или хотя бы на балкон. На кухне эти пустые предметы — к безденежью.
  2. Потрескавшаяся посуда. Треснувшие тарелки, чашки, стаканы или любая другая посуда притягивает в дом несчастья и болезни. Даже если едва заметно треснула любимая тарелка – отправьте ее в мусорку.
  3. Мусор. Это не значит, что нужно выбрасывать каждый мусор еще до того, как мусорное ведро наполнится. Но и держать его переполненным не следует. Во-первых, неприятный запах который просачивается в воздухе – это не самое лучшее, что может быть. А во-вторых, мусор на кухне притягивает опять же бедность. Ни в коем случае не накапливайте мусор еще и вне мусорного контейнера.
  4. Сухоцвет. Вообще, сухие цветы это не самая лучшая идея в любой комнате. Это к болезни и разногласиям между членами семьи. На кухне от этих цветов следует избавиться в первую очередь.

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25.01.2022
1 хвилина на прочитання

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