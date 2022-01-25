Негайно перевірте, чи є на вашій кухні ці предмети: вони псують енергетику та притягують безгрошів’я

Кухня точно є у кожному домі, це невід’ємна його частина, де ми щодня проводимо бодай одну-дві години. Немає різниці, мова про сучасну кухню, з дорогими меблями й технікою та дизайнерським ремонтом, чи невеличку кімнатку з холодильником, газовою плитою і кількома поличками.





І на тій і на іншій кухнях, часто зустрічаються предмети, які треба негайно звідси винести. Вони дуже псують енергетику в домі та притягують бідність. Якщо й на вашій кухні це є — виправляйте ситуацію.

Чотири предмети, яким не місце на кухні, але вони там часто є

Зауважимо, що взагалі в домі деякі з цих предметів можна зберігати, але тільки не на кухні.

Пусті банки і пляшки. Маєте багато пустих банок з-під закруток, або можливо назбиралась купа пластикових пляшок і ви зберігаєте це все добро у кухонних ящиках. Негайно віднесіть все у підвал, комірчину, чи бодай на балкон. На кухні ці порожні предмети — до безгрошів’я. Потрісканий посуд. Надтріснуті тарілки, чашки, склянки, чи будь-який інший посуд притягує в дім нещастя і хвороби. Навіть якщо ледь помітно тріснула улюблена тарілка — відправте її у смітник. Сміття. Це не означає, що потрібно викидати кожне сміття ще до того, як сміттєве відро наповниться. Але й тримати його переповненим не варто. По-перше, неприємний запах яким просочується в повітрі — це не найкраще що може бути. А по-друге, сміття на кухні — притягує знову ж бідність. Ні в якому разі не накопичуйте сміття ще й поза межами сміттєвого контейнера. Сухоцвіт. Взагалі, сухі квіти це не найкраща ідея в будь-якій кімнаті. Це до хвороби та розбіжностей між членами родини. На кухні від цих квітів слід позбутися в першу чергу.

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