У воді з-під крану виявлено смертельно небезпечні речовини проти яких безсилий навіть найкращий фільтр
Воду потрібно пити щодня. Це запорука здоров’я та гарного самопочуття. Але крім цього треба знати, яку воду пити. Адже надто фільтрована вода, яка зазвичай продається в магазинах, немає жодних корисних мінералів.
Вона свого роду “мертва” і служить лише для втамування спраги. Не у всіх є можливість пити чисту джерельну воду, це поширене явище для сільських місцевостей, але не для міста. В місті ж багато хто задовольняється водою з-під крану.
Медики застерігають, що таку воду пити вкрай не рекомендовано. Інколи навіть найкращі та найпотужніші фільтри не можуть очистити ті мікроби і бактерії, які в ній знаходяться. Деякі, несуть смертельну загрозу для людини.
Вода з-під крана провокує низку хвороб
Подібними знаннями поділилися провідні медики, вивчивши результати аналізів взятих з води, яка тече в людей у кранах. В неочищеному вигляді цю воду пити категорично забороняється. Вона придатна для пиття хіба що у кип’яченому вигляді, або ж після якісної фільтрації. Але на жаль, більшість тих фільтрів, які використовують українці, не зупиняють деякі види бактерій. Відтак, ось що найгірше може трапитися:
- Гепатит А. У воді можуть міститися хвороботворні бактерії, які провокують низку складних недуг. В деяких зразках води вірус було виявлено.
- Паразитарні хвороби. В проточній воді містяться різноманітні паразити, які потрапивши у людський організм провокують низку проблем зі здоров’ям.
- Хвороби серця. Якщо вищезгадані проблеми це миттєва реакція після потрапляння бактерії в організм, то хвороби серця розвиваються поступово. А провокує це великий вміст заліза, який може міститися в такій воді, котра погано очищена.
- Проблеми з щитоподібною залозою. До цього призводить великий вміст хлору у воді. Це часте явище, і навіть фільтр інколи безсилий.
Медики рекомендують все таки відмовитись від такої води, і використовувати її лише для приготування їжі, чи максимум чаю. Інформація стосується усіх регіонів, а найбільше великих міст, де навколишнє середовище вкрай забруднене.