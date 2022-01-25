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У воді з-під крану виявлено смертельно небезпечні речовини проти яких безсилий навіть найкращий фільтр

25.01.2022
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Воду потрібно пити щодня. Це запорука здоров’я та гарного самопочуття. Але крім цього треба знати, яку воду пити. Адже надто фільтрована вода, яка зазвичай продається в магазинах, немає жодних корисних мінералів.


Вона свого роду “мертва” і служить лише для втамування спраги. Не у всіх є можливість пити чисту джерельну воду, це поширене явище для сільських місцевостей, але не для міста. В місті ж багато хто задовольняється водою з-під крану.

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Медики застерігають, що таку воду пити вкрай не рекомендовано. Інколи навіть найкращі та найпотужніші фільтри не можуть очистити ті мікроби і бактерії, які в ній знаходяться. Деякі, несуть смертельну загрозу для людини.

Вода з-під крана провокує низку хвороб

Подібними знаннями поділилися провідні медики, вивчивши результати аналізів взятих з води, яка тече в людей у кранах. В неочищеному вигляді цю воду пити категорично забороняється. Вона придатна для пиття хіба що у кип’яченому вигляді, або ж після якісної фільтрації. Але на жаль, більшість тих фільтрів, які використовують українці, не зупиняють деякі види бактерій. Відтак, ось що найгірше може трапитися:

  1. Гепатит А. У воді можуть міститися хвороботворні бактерії, які провокують низку складних недуг. В деяких зразках води вірус було виявлено.
  2. Паразитарні хвороби. В проточній воді містяться різноманітні паразити, які потрапивши у людський організм провокують низку проблем зі здоров’ям.
  3. Хвороби серця. Якщо вищезгадані проблеми це миттєва реакція після потрапляння бактерії в організм, то хвороби серця розвиваються поступово. А провокує це великий вміст заліза, який може міститися в такій воді, котра погано очищена.
  4. Проблеми з щитоподібною залозою. До цього призводить великий вміст хлору у воді. Це часте явище, і навіть фільтр інколи безсилий.

Медики рекомендують все таки відмовитись від такої води, і використовувати її лише для приготування їжі, чи максимум чаю. Інформація стосується усіх регіонів, а найбільше великих міст, де навколишнє середовище вкрай забруднене.

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25.01.2022
1 хвилина на прочитання

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