Код щастя: нумерологи розповіли, чому нам сняться цифри та що вони означають

Нумерологи стверджують, що всі числа приховують позитивне значення, навіть такі, як 13 або 666.





Століттями люди намагаються розгадати загадки сновидінь, зрозуміти, що означає, якщо сняться тварини, люди чи події. Але особлива увага завжди приділялася цифрам. Виявляється, вони можуть досить точно передбачати події та давати відповіді на запитання, що хвилюють людину.

Дивні послання вищих сил

Нумерологи вважають, що для правильного тлумачення сигналів потрібно згадати сон з усіма подробицями. Цифри можуть з’являтися не в звичному варіанті, а у вигляді абстрактних значень – кількість тварин чи квітів у букеті.

Наприклад, якщо людина рахує гроші уві сні, то її матеріальне становище покращиться найближчим часом. А от якщо перераховує людей, наприклад, колег чи дітей на прогулянці, необхідно зняти з себе частину обов’язків. Якщо хтось допомагає вам рахувати, ймовірно, на вас чекають нові пригоди, а значить, потрібно зібратися з думками.

Якщо ж уві сні, ви читаєте цифри або пишете їх, слід стежити за витратами. А ось якщо ви припустилися помилки в рахунку у сні, це говорить про невдачу.

Код щастя

Фахівці в галузі нумерології та екстрасенси радять записувати всі цифри, які ви побачили уві сні. З великою ймовірністю це буде не випадковий набір цифр, а конкретна дата чи шифр, який дасть відповідь на питання, яке вас хвилює.

Спеціалісти вважають, що часте повторення однієї комбінації може стати номером виграшного лотерейного квитка. Цифри можуть підказати, наприклад, номер квитка на іспиті.

Цифри у снах можуть давати підказки, але не варто занадто зациклюватися на них. Не шукайте каверзи там, де їх немає. Сприймайте числа як добрі знаки, які вказують правильний шлях у реальному житті.

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