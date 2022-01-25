Lidl врывается на рынок: стоит ли украинцам ожидать снижения цен на продукты

Как считают эксперты, появление сети Lidl на рынке Украины не сильно повлияет на текущую ситуацию. В ближайшие годы так точно.





По мнению генерального директора инвестиционный группы VolWest Group Романа Корсака, дать точный ответ на вопрос, есть ли на украинском рынке место для еще одной крупной сети, пока невозможно. Дело в том, что в Украине множество разных форматов торговых заведений: от магазинов у дома до гипермаркетов.

Украинский рынок не удивишь

Украинцев не удивишь мобильными приложениями, программами лояльности, кассами самообслуживания или интернет-платформами. Поэтому Lidl будет непросто привлечь внимание украинцев.

Скорее всего, чтобы захватить существенную часть рынка, Lidl придется покупать другие сети. В то же время в немецкой сети представлен не слишком большой ассортимент товаров, всего около 2 000 наименований, в то время как в популярном в Украине АТБ более 6 000 товаров.

Но здесь есть и преимущество. Lidl покупает товары крупными партиями и не работает с посредниками, а значит, предлагает товары по относительно низким ценам. Эксперты считают, что украинским сетям не стоит бояться прихода Lidl в Украину.

Ранее сообщалось, что первый магазин сети Lidl может открываться в Ивано-Франковске. Об этом заявлял мэр города. Он рассказал, что ранее в городе планировалось открытие французского гипермаркете Ашан Украина. Но из-за коронавируса эта идея пока на паузе.

В то же время прогнозируется, что запуск торговой сети Lidl займет в лучше случае год. И это при том что немецкая сеть до сих пор официально не заявила о своем желании начать работу на украинском рынке. Частично это связано со сложной политической ситуацией в Украине и постоянной угрозой войны з Россией.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿