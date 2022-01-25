В Ощадбанку розповіли, чому частина їхніх клієнтів може залишитись без пенсій

Начальниця Донецького обласного управління Ощадбанку Світлана Івенко попередила пенсіонерів, що з 31 березня частина з них залишиться без пенсій.





Справа в тому, що раніше Ощадбанк продовжив термін дії старих банківських карток українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Останнє продовження діє до 31 березня 2022 року. У банку попереджають, що це останнє подовження.

Українців із окупованих територій Донбасу вкотре закликають звернутися до відділення Ощадбанку, якщо вони не хочуть залишитись без пенсійних виплат. Нагадаємо, що з першого такого продовження терміну дії карток минуло вже два роки.

За словами начальниці Донецького обласного управління Ощадбанку Світлани Івенко, останнє продовження термінів дії карток було викликано дією адаптивного карантину. Банк вкотре пішов на поступки, щоб не піддавати пенсіонерів ризику інфікування коронавірусом.

Новий додаток Ощадбанку

У грудні 2021 року Ощадбанк повідомив про запуск нової програми для смартфонів «Мобільний Ощад». Вже до кінця 2022 року новий додаток повністю замінить старий додаток, відомий як «Ощад24/7».

Творці програми обіцяють зберегти всі старі функції та додати нові. Мета заміни програми – спрощення операцій та зменшення кількості кліків при їх виконанні.

А головна особливість нової програми для смартфонів – віртуальний помічник Ощадик, який підказуватиме і всіляко допомагати користувачам адаптуватися до нового додатку.

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