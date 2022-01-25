Осталось 2 месяца: у части клиентов Ощадбанка пропадут пенсии

Начальница Донецкого областного управления Ощадбанка Светлана Ивенко предупредила пенсионеров, что с 31 марта часть из них останется без пенсий.





Дело в том, что ранее Ощадбанк продлил сроки действия старых банковских карт украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Последнее продление действует до 31 марта 2022 года. В банке предупреждают, что это последнее продление.

Украинцев из оккупированных территорий Донбасса в который раз призывают обратиться в отделение Ощадбанка, если они не хотят остаться без пенсионных выплат. Напомним, что с первого такого продления срока действия карт прошло уже два года.

По словам, начальницы Донецкого областного управления Ощадбанка Светланы Ивенко, последнее продление сроков действия было вызвано действием адаптивного карантина. Банк в очередной раз пошел на уступки, чтобы не поддавать пенсионеров риску инфицирования коронавирусом.

Новое приложение Ощадбанка

В декабре 2021 года Ощадбанк сообщил о запуске нового приложения для смартфонов «Мобильный ощад». Уже до конца 2022 года новое приложение полностью заменит старое приложение, известное как «Ощад24/7».

Создатели приложения обещают сохранить все старые функции и добавить новые. Цель замены приложения – упрощение операций и уменьшение количества кликов при их выполнении.

А главная особенность нового приложения для смартфонов – виртуальный помощник Ощадик, который будет давать подсказки и всячески помогать пользователям адаптироваться к новому приложению.

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