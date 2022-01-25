Lidl вривається на ринок: чи варто українцям очікувати зниження цін на продукти

Як вважають експерти, поява мережі Lidl на ринку України не сильно вплине на ситуацію. Найближчими роками так точно.





На думку генерального директора інвестиційної групи VolWest Group Романа Корсака, дати точну відповідь на питання, чи є на українському ринку місце для ще однієї великої мережі, поки що неможливо. Справа в тому, що в Україні безліч різних форматів торговельних закладів: від магазинів біля будинку до гіпермаркетів.

Український ринок не здивуєш

Українців не здивуєш мобільними програмами, програмами лояльності, касами самообслуговування або інтернет-платформами. Тому Lidl непросто буде привернути увагу українців.

Швидше за все, щоб захопити істотну частину ринку, Lidl доведеться купувати інші мережі. Водночас у німецькій мережі представлений не дуже великий асортимент товарів, лише близько 2 000 найменувань, тоді як у популярному в Україні АТБ понад 6 000 товарів. Але тут є перевага. Lidl купує товари великими партіями і не працює з посередниками, а значить, пропонує товари за більш низькими цінами. Експерти вважають, що українським мережам не варто боятися приходу Lidl до України.

Раніше повідомлялося, що перший магазин мережі Lidl може відкриватись в Івано-Франківську. Про це заявив мер міста. Він розповів, що раніше у місті планувалося відкриття французького гіпермаркету Ашан Україна. Але через коронавірус ця ідея поки що на паузі.

У той же час прогнозується, що запуск торгової мережі Lidl займе в кращому разі рік. І це при тому, що німецька мережа досі офіційно не заявила про бажання розпочати роботу на українському ринку. Частково це пов’язано зі складною політичною ситуацією в Україні та постійною загрозою війни з Росією.

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