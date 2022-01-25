Тайные предвестники счастья или почему нам снятся разные цифры

Нумерологи утверждают, что все числа скрывают в себе положительное значение, даже такие, как 13 или 666.





Столетиями люди пытаются разгадать загадки сновидений, понять, что значит, если снятся животные, люди или события. Но особое внимание всегда уделялось цифрам. Оказывается, они могут достаточно точно предсказывать события и давать ответы на волнующие вопросы.

Странные послания высших сил

Нумерологи считают, что для правильного толкования сигналов, нужно вспомнить сон со всеми подробностями. Цифры могут появляться в непривычном варианте, а в виде абстрактных значений – количество животных или цветов в букете.

К примеру, если человек считает деньги во сне, то его материальное положение улучшится в ближайшее время. А вот если пересчитывает людей, например, коллег или детей на прогулке, необходимо снять с себя часть обязанностей. Если кто-то помогает вам считать, вероятно, вас ожидают новые приключения, а значит, нужно собраться с мыслями.

Если же во сне, вы читаете цифры или пишете их, необходимо следить за расходами. А вот если вы допустили ошибку в счете во сне, это говорит о неудаче.

Код счастья

Специалисты в области нумерологии и экстрасенсы советуют записывать все цифры, которые вы увидели во сне. С большой вероятностью это будет не случайный набор цифр, а конкретная дата или шифр, который даст ответ на волнующий вас вопрос.

Специалисты считают, что частое повторение одной комбинации может оказаться номер выигрышного лотерейного билета. Цифры могут подсказать, например, номер билета на экзамене.

Цифры во снах могут давать подсказки, но не стоит слишком зацикливаться на них. Не ищите подвох там, где его нет. Воспринимайте числа как хорошие знаки, которые указывают правильный путь в реальной жизни.

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