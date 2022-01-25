Ці фрази зруйнують навіть щасливу сім’ю: топ-5 фраз, які не можна говорити партнерові
Психологи склали список “стоп-слів”, які можуть налякати будь-якого чоловіка. Якщо жінка не хоче спровокувати розрив стосунків, необхідно ретельно слідкувати за своїм язиком. Пропонуємо вашій увазі топ-5 фраз, яких бояться всі чоловіки.
“Нам треба поговорити”
Чоловіки ненавидять цю фразу, адже вона має на увазі явне невдоволення другої половини. Слово «розмова» сприймається виключно у негативному контексті. Звичайно, спілкування між партнерами – запорука міцних стосунків, але розпочинати розмову краще не з такої неприємної передмови.
“Я з тобою не розмовляю”
Ця фраза означає ніщо інше, ніж небажання з’ясовувати стосунки. Краще прямо висловити своє незадоволення, адже ваш партнер не повинен вгадувати, чим викликана ваша образа. Всі проблеми у відносинах повинні вирішуватися лише діалогом, не треба замикатися у собі та змушувати партнера нервувати.
“Хто тобі телефонував”
Ревнощі здатні звести нанівець будь-які стосунки. Вторгнення до особистого простору партнера не допускається. Це тривожна ознака для будь-якого чоловіка. І нехай жінка готова віддати свій телефон партнеру для перевірки – це не означає, що він повинен діяти так само.
“Проводь зі мною більше часу”
Кожна людина має право на зустрічі з друзями та своє хобі. Ігнорування інтересів партнера призведе до того, що обраниця швидко набридне. Особистий простір зовсім не віддаляє, а зближує. У партнерів з’являються нові теми для обговорення, адже про що говорити, якщо у вас лише спільні знайомі і ви весь час проводите разом.
“А ось мій колишній…”
Ніколи не порівнюйте свого теперішнього партнера із колишніми. Це вірний шлях до розлучення. Ніхто не хоче почуватися гіршим за інших. У такому разі виникає логічне запитання: “Чому ти не повернешся до свого колишнього”? Замість критики та порівняння, спробуйте похвалити партнера та тонко натякнути на те, що вам не подобається. Тільки так він намагатиметься зробити все якнайкраще.