Затишье перед бурей: что будет с долларом уже в понедельник

В первые недели Нового года украинцы панически наблюдали за валютным курсом. Доллар стремительно шел вверх, а эксперты друг за другом прогнозировали нелестные сценарии. И действительно, разница безумная, ведь в конце 2021 года 1 доллар стоил 26 грн, тогда как на днях он пересек отметку 28,35 грн. Отовсюду звучат разнообразные прогнозы.





Некоторые считают, что доллар может вырасти даже до 40-80 грн за единицу. Это конечно при худших развитиях событий, а так, 28-29 грн вполне реальный прогноз. Но вчера и сегодня что-то пошло не так, и гривна начала укрепляться.

Аналитики объяснили с чем это связано и ждать ли и в дальнейшем удешевления, или это временное явление.

Гривна будет укрепляться не долго, но слишком паниковать или расслабляться тоже не стоит

Эксперты объяснили — тот факт, что доллар подешевел, обусловленный двумя факторами.

Во-первых, после праздников резко снизился спрос на иностранную валюту. Украинцы стали покупать доллар и евро в разы меньше. Такое наблюдается ежегодно, ведь обычно покупают доллары перед Новым годом и праздниками, а не после.

Во-вторых, в стране образовалась более-менее стабильная ситуация в политическом плане. По крайней мере, новости о возможном наступлении России уже не столь угрожающие, ощущается поддержка со стороны Европы и США. Правда, на инвесторов это не слишком сильно повлияло, но рост доллара немного приостановило.

Затишье говорят будет не долгим

Эксперты и финансовые аналитики говорят, что гривна подешевеет еще на несколько копеек, вероятно, уже в понедельник-вторник. Но в конце недели курс снова не будет радовать. В целом стоит готовиться к тому, что доллар остановится на отметке 29 грн., а при лучших сценариях на отметке — 28 грн. Ниже он точно в этом году не будет.

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