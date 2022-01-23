Затишшя перед бурею: що буде з доларом уже в понеділок

У перші тижні 2022 року українці панічно спостерігали за валютним курсом. Долар стрімко йшов вверх, а експерти один наперед одного прогнозували невтішні сценарії. І справді, різниця шалена, адже наприкінці 2021 року 1 долар коштував 26 грн., тоді як на днях він перетнув позначку 28,35 грн.





Звідусіль звучать різноманітні прогнози. Дехто вважає, що долар може зрости навіть до 40-80 грн. за одиницю. Це звісно при найгірших розвитках подій, а так, 28-29 грн. цілком реальний прогноз.

Проте, вчора та сьогодні щось пішло не так, і гривня почала укріплюватися. Аналітики пояснили з чим це зв’язано і чи чекати й надалі подешевшання, чи це тимчасове явище.

Гривня зміцнюватиметься недовго, але надто панікувати, чи розслаблятися теж не варто

Експерти пояснили — той факт, що долар подешевшав зумовлений двома чинниками. По-перше, після свят різко знизився попит на іноземну валюту. Українці почали купувати долар та євро в рази менше. Таке явище спостерігається щорічно, адже зазвичай купують долари перед Новим роком і святами, а не після.

По-друге, в країні утворилася більш менш стабільна ситуація в політичному плані. Принаймні новини про можливий наступ Росії вже не такі загрозливі, відчувається підтримка з боку Європи та США. Щоправда на інвесторів це не надто сильно вплинуло, але ріст долара трішки призупинився.

Затишшя кажуть буде недовгим

Експерти та фінансові аналітики говорять, що гривня подешевшає ще на кілька копійок, ймовірно вже у понеділок-вівторок. Та наприкінці тижня курс знову не тішитиме. Загалом, варто готуватися до того, що долар зупиниться на позначці 29 грн., а при найкращих сценаріях на позначці — 28 грн. Нижчим він точно цьогоріч не буде.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿