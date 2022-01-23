Українці продають 5 копійочну монету за 7,5 тисяч гривень: в чому її особливість

В Україні продають монету номіналом 5 копійок за 7500 тисяч гривень. Її випустили у 1992 році і вона вважається найрідкіснішою. Як запевняє продавець, тираж монети складав менше трьох сотень екземплярів. Справа в тому, що ця партія монет була експериментальною.





Оголошення про продаж розміщено на спеціалізованому інтернет-аукціоні Violity. Монета відлита з немагнітної сталі, що робить її ціннішою. За даними Національного банку України, звичайні 5-копійчані монети, які до недавно були в обороті, виплавляли з нержавіючої сталі.

Продавець не дає детальної інформації про монету. По фото видно, що 5 копійок у відмінному стані. На них немає потертостей, вм’ятин чи відсутності якихось елементів. Можливо, монету піддавали реставрації.

Чому монета оцінюється так дорого

В описі лота продавець вказує, що ця монета є однією з 300, які випустили в 1992 році. Тобто вона із пробної партії монет на початку шляху незалежної України. Це пробна монета найвищого ступеня рідкості.

Які монети можна продати дорожче номіналу

Деякі екземпляри українських монет можна продати за десятки тисяч гривень. Колекціонери готові платити величезні суми за монети з браком, наприклад, два аверси або два реверси, відсутність якогось елемента тощо.

Також попит мають рідкісні монети, які виготовляли як експеримент у малих тиражах. Вигідно можна продати монети, які виготовляли у 1992 році, тобто це перші монети незалежної України. Колекціонери активно шукають унікальні екземпляри та готові платити від кількох сотень до кількох тисяч гривень.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿