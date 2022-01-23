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Нові платіжки за комунальні послуги шокували українців: далі буде гірше

23.01.2022
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комуналка

В країні відверто нестабільна ситуація. Газу критично не вистачає, опалювати котельні теж не надто є чим. А оскільки ціну на комунальні платежі для населення не піднімали, то змушені “витягувати” кошти будь-якими іншими способами.


Відтак, в січневих платіжках, люди отримали шалені суми. Дорахували по зайвих 600-800 грн. навіть тим, в кого вже давно індивідуальне опалення. А ті в кого централізоване, й зовсім змушені платити вдвічі, а то й втричі більше.

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Людям дораховують кошти за опалення підвалів, сходових кліток тощо

Перше, що обурило мешканців багатьох міст, зокрема Львова, Тернополя, це додаткові суми за те, що начебто людям опалюють підвали в багатоповерхівках, сходові клітки, горища тощо. Тобто, якщо в багатоквартирному будинку, принаймні в одній квартирі централізоване опалення, то цей тариф нарахують абсолютно всім без виключення, враховуючи лише метраж квартири.

Це сильно обурило абсолютно всіх без виключення, адже в більшості будинків, на сходових клітках, а тим паче в підвалах взагалі нічого не опалюється. Батареї давним-давно холодні, а суми, які треба за них платити зашкалюють.

Відтак для однокімнатних квартир нарахували по 200-300 грн., а для трикімнатних — цілих 800 грн. Кажуть, таку практику впровадять по всій країні.

Вдвічі більше люди платять через нову методику обрахунку

Ну і друга проблема, це нові лічильники і нові методики обрахунку, які міста масово впровадили в експлуатацію з початком року. Відтак, в Запоріжжі вартість комунальних послуг за однокімнатну квартиру зросла зразу втричі. І якщо раніше люди платили приблизно 2000-2300 грн., то зараз в чеках фігурує більш як 6000 грн. Така картина спостерігається у більшості міст на сході та в центрі країни.

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23.01.2022
1 хвилина на прочитання

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