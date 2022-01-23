Землю накрыли сильные магнитные бури: как защититься от их негативного воздействия

Астрономы зафиксировали на солнце сразу две вспышки средней силы, которые вызвали корональные выбросы массы. Они не доберутся для нашей планеты, но спровоцируют сильные полярные сияния и геомагнитные бури.





Класс первой вспышки классифицируют как М1,5, второй – М5,5. Обе вспышки имеют среднюю мощность, но при этом их можно будет почувствовать на Земле.

Такие вспышки являют собой выбросы миллиардов тонн плазмы из короны Солнца. Этим массам нужно несколько дней, чтобы достичь планеты. Текущие вспышки не направлены в сторону нашей планеты, но они спровоцируют полярное сияние и вызовут незначительные геомагнитные бури.

Когда ожидать геомагнитной активности

Потоки плазмы достигнут нашей планеты на выходных, 22-23 января. В это же время ожидаются геомагнитные бури. Специалисты настоятельно рекомендуют поберечь здоровье в эти дни и побольше отдыхать.

Ученые утверждают, что по мере приближения Солнца к максимуму активности во время 11-летнего солнечного цикла, такие вспышки происходят довольно часто. В это время магнитное поле звезды меняется, а ее магнитные полюса меняются местами. В это время Солнце достигает максимальной активности.

Сейчас ученые следят за поведением Солнца, чтобы спрогнозировать активность.

А чтобы защитить себя от негативного воздействия геомагнитных бурь, необходимо:

снизить уровень стресса;

больше времени проводить на свежем воздухе;

заранее позаботиться о наличии лекарств, которые улучшат состояние, например, от головной боли или давления.

Как видите, геомагнитные бури – это естественный процесс. Но все же он не проходит незамеченным для землян. В дни максимальной солнечной активности лучше отказаться от важных дел. По возможности побольше отдыхайте и занимайтесь любимыми делами. Также всегда держите при себе лекарственные препараты которые обычно принимаете при обострении болезней.

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