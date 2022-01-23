Землю накрили сильні магнітні бурі: як захиститися від їх негативного впливу

Астрономи зафіксували на сонці одразу два спалахи середньої сили, які викликали корональні викиди маси. Вони не доберуться до нашої планети, але спровокують сильне полярне сяйво та геомагнітні бурі.





Клас першого спалаху класифікують як М1,5, другий – М5,5. Обидва спалахи мають середню потужність, але при цьому їх можна буде відчути на землі.

Такі спалахи є викидами мільярдів тон плазми з корони Сонця. Цим масам потрібно кілька днів, щоб досягти планети. Поточні спалахи не спрямовані у бік нашої планети, але вони спровокують полярне сяйво і спричинять незначні геомагнітні бурі.

Коли очікувати на геомагнітну активність

Потоки плазми досягнуть нашої планети у вихідні, особливо 23 січня. У цей час очікуються геомагнітні бурі. Фахівці наполегливо рекомендують поберегти здоров’я в ці дні та більше відпочивати.

Вчені стверджують, що з наближенням Сонця до максимуму активності під час 11-річного сонячного циклу такі спалахи відбуваються досить часто. У цей час магнітне поле зірки змінюється, а її магнітні полюси міняються місцями. Саме тоді Сонце досягає максимальної активності.

Наразі вчені стежать за поведінкою Сонця, щоб спрогнозувати активність.

А щоб захистити себе від негативного впливу геомагнітних бур, необхідно:

знизити рівень стресу

більше часу проводити на свіжому повітрі;

заздалегідь подбати про наявність ліків, які покращать стан, наприклад, від головного болю чи тиску.

Як бачите, геомагнітні бурі – це природний процес. Але все ж таки він не проходить непоміченим для землян. У дні максимальної сонячної активності краще відмовитись від важливих справ. По можливості більше відпочивайте і займайтеся улюбленими справами. Також завжди тримайте при собі лікарські препарати, які зазвичай приймаєте при загостренні хвороб.

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