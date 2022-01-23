Інсульт або смерть: як популярні ліки для зниження тиску вбивають українців

Люди, які страждають на гіпертонію, користуються народними ліками для зниження тиску. До складу входять шишки або голки хвойних, лушпиння цибулі та глід або шипшина. Багато гіпертоніків приймають такий відвар замість фармацевтичних препаратів.





Часто хворі переходять на натуральні ліки, тому що не отримують очікуваного ефекту від лікарських препаратів. Проте лікарі просять українців не ризикувати, щоб не спровокувати інсульт.

Лікарі відзначають, що деякі рослини можуть підтримувати судини в тонусі та забезпечувати седативний ефект. Їхня комбінація здатна покращити загальне самопочуття та знизити артеріальний тиск.

Наприклад, настій шишок може посилити кровообіг, а це може спричинити пошкодження судинної стінки. При високому тиску це може спричинити інсульт. Тобто шкода від народних ліків може бути сильнішою за користь.

Щоб позбутися високого тиску без медпрепаратів, необхідно дотримуватися кількох правил.

Переглянути раціон. Потрібно стежити за кількістю жирів та вуглеводів. Справа в тому, що саме ці компоненти меню здатні затримувати рідину, що призводить до підвищення тиску. Правильно вимірювати артеріальний тиск. Використовувати тонометр можна не раніше ніж через півгодини після фізичної активності. Якщо ви, навпаки, сиділи в телефоні, тиск слід вимірювати хоча б через 10 хвилин після того, як ви спокійно посидите без використання гаджетів. Стежити за емоційним станом. Важливо знизити рівень тривожності та не ігнорувати терапію. Правильно підібраний препарат, який потрібно приймати в малих дозах 1-2 рази на день, краще за будь-які народні засоби стабілізує стан здоров’я.

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