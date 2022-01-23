Врачи предупреждают об опасности: популярное лекарство для снижения давления вызывает инсульт или смерть

Люди, страдающие гипертонией, пользуются народным лекарством для снижения давления. В состав входят шишки или иголки хвойных, луковая шелуха и боярышники или шиповник. Многие гипертоники принимают такой отвар вместо фармацевтических препаратов.





Часто больные переходят на натуральные лекарства, так как не получают ожидаемого эффекта от лекарственных препаратов. Тем не менее, врачи просят украинцев не рисковать, чтобы не спровоцировать инсульт.

Врачи отмечают, что некоторые растения могут поддерживать сосуды в тонусе и обеспечивать седативный эффект. Их комбинация способна улучшить общее самочувствие и снизить артериальное давление.

К примеру, настой шишек может усилить кровообращение, а это может стать причиной повреждения сосудистой стенки. При высоком давлении это может стать причиной инсульта. То есть вред от народных лекарств может быть сильнее, чем польза.

Чтобы избавиться от высокого давления без медпрепаратов, необходимо соблюдать несколько правил.

Пересмотреть рацион. Нужно следить за количеством жиров и углеводов. Дело в том, что именно эти компоненты меню способны задерживать жидкость, что приводит к повышению давления. Правильно измерять артериальное давление. Использовать тонометр можно не ранее, чем через полчаса после физической активности. Если вы, наоборот, сидели в телефоне, то давление следует измерять хотя бы через 10 минут после того, как вы спокойно посидите без использования гаджетов. Следите за эмоциональным состоянием. Важно снизить уровень тревожности и не игнорировать терапию. Правильно подобранный препарат, который нужно принимать в малых дозах 1-2 раза в день лучше любых народных средств стабилизует состояние здоровья.

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