Украинцы зарабатывают по несколько тысяч гривен, продавая 5-копеечные монеты

В Украине продают монету номиналом 5 копеек за 7 500 тысяч гривен. Ее выпустили в 1992 году и она считается самой редкой. Как уверяет продавец, тираж монеты составлял менее трех сотен экземпляров. Дело в том, что эта партия монет была экспериментальной.





Объявление о продаже разместили на специализированном интернет-аукционе Violity. Монета отлита из немагнитной стали, что делает ее более ценной. По данным Национального банка Украины, обычные 5-копеечные монеты, которые до недавно были в обороте, выплавляли из нержавеющей стали.

Продавец не дает подробной информации о монете. По фото видно, что она в отличном состоянии. На ней нет потертостей, вмятин или отсутствия каких-то элементов. Возможно 5 копеек поддавали реставрации.

Почему монета оценивается так дорого

В описании лота продавец указывает, что эта монеты одна из 300, которые выпустили в 1992 году. То есть она из пробной партии монет в начале пути независимой Украины. Это пробная монета самой высокой степени редкости.

Какие монеты можно продать дороже номинала

Некоторые экземпляры украинских монет можно продать за десятки тысяч гривен. Коллекционеры готовы платить огромные суммы за монеты с браком, например, два аверса или два реверса, отсутствие какого-то элемента и тому подобное.

Также спросом пользуются редкие монеты, которые изготавливали в качестве эксперимента в малых тиражах. Выгодно можно продать монеты, которые производили в 1992 году, то есть это первые монеты независимой Украины. Коллекционеры активно ищут уникальные экземпляры и готовы платить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

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