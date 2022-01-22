Мусор и солома вместо газа: что задумали в “Нафтогаз” и как это повлияет на стоимость энергоносителей

Чтобы обеспечить бесперебойную работу ТЭЦ, в Нафтогазе планируют заключать договора между фермерами и местными администрациями. Если в регионе есть возможно перейти на возобновляемые источники энергии, то Нафтогаз предлагает сделать это, чтобы сэкономить дорогостоящий природный газ.





Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Нафтогаз Тепло» всерьез рассматривает возможность перевода региональных ТЭЦ на возобновляемые источники энергии. В частности, компания рекомендует использовать мусор и солому.

Представитель компании заявляет, что они рассматривают все варианты, которые могут повлиять на стоимость энергоносителей. Среди них – сжигание отсортированного мусора, камыша и соломы. То есть всех биологических отходов. Если исследования покажут, что в каких-то регионах невозможно модернизировать ТЭЦ, то Нафтогаз будет рекомендовать более рационально использовать голубое топливо.

Если переход на возобновляемые источники энергии будет одобрен окончательно, то местные администрации будут вынуждены наладить сотрудничество с фермерами, чтобы обеспечить теплогенерирующие предприятия сырьем.

Однако даже такой ход вряд ли способен решить ситуацию, которая сложилась в Украине. Уже по окончании отопительного сезона, вероятно, украинцы будут вынуждены платить за газ по рыночным тарифам, а стоимость голубого топлива будет меняться ежемесячно. В таком случае переход ТЭЦ на возобновляемые источники энергии не слишком поможет. Большинство украинцев просто не смогут платить за коммуналку, так как суммы будут заоблачными, особенно для тех, кто отапливает частные дома газом.

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