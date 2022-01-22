Сміття, солома та очерет: “Нафтогаз” придумав чим замінити газ

Щоб забезпечити безперебійну роботу ТЕЦ, у “Нафтогаз” планують укладати договори між фермерами та місцевими адміністраціями. Якщо в регіоні можна перейти на відновлювані джерела енергії, то Нафтогаз пропонує зробити це, щоб заощадити дорогий природний газ.





Дочірня компанія “Нафтогаз України” “Нафтогаз Тепло” серйозно розглядає можливість переведення регіональних ТЕЦ на відновлювані джерела енергії. Зокрема, компанія рекомендує використовувати сміття та солому.

Представник компанії заявляє, що вони розглядають усі варіанти, що можуть вплинути на вартість енергоносіїв. Серед них – спалювання відсортованого сміття, очерету та соломи. Тобто, всіх біологічних відходів. Якщо дослідження покажуть, що в якихось регіонах неможливо модернізувати ТЕЦ, то “Нафтогаз” рекомендуватиме раціональніше використовувати блакитне паливо.

Якщо перехід на відновлювані джерела енергії буде схвалений остаточно, місцеві адміністрації будуть змушені налагодити співпрацю з фермерами, щоб забезпечити теплогенеруючі підприємства сировиною.

Проте навіть такий хід навряд чи здатний вирішити ситуацію, що склалася в Україні. Вже після закінчення опалювального сезону, ймовірно, українці будуть змушені платити за газ за ринковими тарифами, а вартість блакитного палива змінюватиметься щомісяця. У такому разі перехід ТЕЦ на відновлювані джерела енергії не надто допоможе. Більшість українців просто не зможуть платити за комуналку, бо суми будуть захмарними, особливо для тих, хто опалює приватні будинки газом.

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