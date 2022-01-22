Фахівці прогнозують, що до весни роботу втратить кожен 10-й українець

Експерти дали відповіді на запитання, скільки українців стануть безробітними протягом 2022 року.





Одразу скажемо, прогнози невтішні. Відсоток безробіття у нашій країні зросте щонайменше на 10% від працездатного населення.

Експерти одноголосно стверджують, що кожного десятого працездатного українця звільнять.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олени Пендзіної, восени та взимку завжди дефіцит сезонних вакансій. Тобто, до весни 2022 року ситуація буде досить напруженою.

Також експерт вважає, що нова хвиля коронавірусу та обмеження червоної карантинної зони призведуть до того, що 10,5% українців залишаться без роботи.

Керівник аналітичного відділу ДК Forex Club Андрій Шевчиш впевнений, що у першому кварталі 2022 року рівень безробіття зросте. Економічна активність низька і її стримуватиме висока вартість енергоносіїв.

Чи варто чекати на допомогу від держави

З 1 січня держава пропонує безробітним українцям до 100 тисяч гривень на відкриття власної справи. Проте держава передбачає таку допомогу лише тисячі наших громадян.

Міністерство соціальної політики запускає програму “Рука допомоги”. Мета – покращити рівень життя небагатих сімей та допомогти їм відкрити власну справу.

Щоб взяти участь у програмі, необхідно відвідати Центр зайнятості та надати бізнес-план. У Центрі зайнятості нададуть усю необхідну допомогу.

Однак такий варіант підійде не всім. Отже, варто й надалі очікувати відтоку українців за кордон. Нагадаємо, що з другої половини січня у Польщі спрощують процес працевлаштування. Тепер можна отримати дозвіл на роботу одразу на два роки. А це означає, що ще більше українців покинуть все та поїдуть шукати кращого життя у сусідній країні. І, мабуть, воно того варте, адже мінімальна зарплата в Польщі становить 3010 злотих, а це втричі більше за українську мінімалку.

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