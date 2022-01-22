Нові правила працевлаштування у Польщі набули чинності: як зміниться життя українських заробітчан

Дедалі більше українців бажають не лише працювати, а й жити у Польщі.





Процедуру працевлаштування у сусідній країні спростили. Тепер Польща стала ще доступнішою для трудових мігрантів. Саме спрощення процедури влаштування на роботу підвищило інтерес до сусідньої країни. Вже в січні 2022 року попит на вакансії зріс на третину, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Що змінилося

Підвищення попиту на вакансії у Польщі пов’язане із продовженням термінів видачі дозволів на роботу. Вже з 29 січня дозвіл буде дійсний до двох років. Нагадаємо, що раніше можна було отримати дозвіл на 6 місяців, а наступний не раніше ніж через півроку.

Наразі українці розглядають Польщу не лише як країну для трудової міграції, а й для проживання. Можливість отримати дозвіл на роботу відразу на два роки відкриває багато можливостей.

Замість короткого перебування – довгострокове

За даними управління у справах іноземців, українці все частіше віддають перевагу довгостроковим поїздкам до Польщі. Минулого року вид на тимчасове проживання отримало близько 300 тисяч українців.

Нові правила

Сусідня країна спрощує процес працевлаштування іноземців одразу для шести країн, до переліку входить і Україна. Низку указів підписав президент Польщі Анджей Дуда. Нові правила набудуть чинності у другій половині січня:

українці зможуть працювати два роки без дозволу на роботу, але із декларацією про доручення роботи;

для отримання посвідки на проживання не потрібна довідка про місце проживання та постійне джерело доходу. Тепер перевірятимуть лише наявність офіційної роботи із мінімальною зарплатою.

для підтвердження соцзабезпечення тепер достатньо лише договору про працевлаштування із зазначенням зарплати.

Нагадаємо, що мінімальна зарплата у Польщі, яка задовольнить українців – 800 доларів.

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