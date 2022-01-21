Нішева парфумерія: особливості, технології виробництва та критерії вибору

Аромати — важлива частина будь-якого образу. З перших акордів вони розповідають про світосприйняття та характер людини. Саме тому кожен чоловік чи жінка прагне знайти щось унікальне та своє, не схоже на ті композиції, які вже використовують колеги чи друзі. Нішева парфумерія з’явилася для того, щоб задовольняти бажання найвимогливіших.





Селективні парфуми: що це взагалі таке?

Назва походить від слова la niche, що в перекладі з французької мови означає «осередок» або «ніша», тобто навіть саме поняття вказує на основну відмінність продукції — унікальність. Селективна парфумерія — це особлива творчість, в якій багато уваги приділяється не тільки акордам, але й тому, як вони між собою гармонують, розкриваються, потрапляючи на шкіру. Процес виробництва селективних ароматів та оформлення флаконів, в які вони розливаються, також має свої особливості.

Щоб зрозуміти максимально добре, що таке нішева парфумерія, треба розпочати з того, що весь ринок ділиться на нішу, люкс та мас-маркет. У ароматів із першої категорії немає своєї особливої родзинки, технології їх виробництва також достатньо прості.

Люксові парфумерні композиції належать модним будинкам. Їх автори — дизайнери, про яких знає весь світ. В основу їх виробництва лягає інформація про модні тренди і потреби аудиторії. Такі парфуми рекламують зірки та глянцеві журнали. Люксові аромати виготовляються по вдосконаленим технологіям, вони стійкі, вражають різноманітністю використаних нот і акордів.

Нішеві парфуми виготовляють тільки вручну. Над ними працюють провідні парфумери, які створюють не тільки унікальні композиції, але й неповторні флакони. Основа для нішевих парфумів — високоякісна сировина. Такі аромати подобаються далеко не всім, але у них теж є багато своїх неупереджених шанувальників.

Основні технології виробництва нішевої парфумерії

Створюючи нішевий продукт, парфумери намагаються використовувати тільки унікальні, особливі компоненти, саме завдяки яким створений аромат буде неповторним. Сировина природного походження — це ефірна олія, витяжки трав, екстракти плодів та коренів рослин, які можна знайти далеко не всюди. Наприклад, квіти апельсину прибувають прямісінько з Марокко або Африканського континенту, тільки в далекій Індонезії можно знайти витяжку гваякового дерева. Синтетичні компоненти якщо і входять до складу нішевих парфумів, то тільки ті, які виготовлені для конкретного випадку. Вони безпечні, тому не впливають на кінцеву якість парфумерії. Всі складові майбутньої композиції вибираються ретельно, поєднуються вручну. Робота закінчується тільки тоді, коли майстер отримає той аромат, який він собі уявляв.

Головні акорди ексклюзивних ароматів

Композиції ніші — це унікальні поєднання неповторних аккордів. Виробники використовують таку сировину, як тютюн, уд, морозна деревина, трюфелі, печериці, шампанське, патока. Селективні аромати можуть пахнути гумою, бензином, димом. Фантазія майстрів не має меж.

Не дивлячись на те, що піраміда нішевих ароматів достатньо складна по своїй структурі, відмінну рису помітити дуже просто — в кожній композиції всі ноти зливаються в єдине гармонійне ціле.

Як зрозуміти, що вибрані парфуми нішеві?

Перед тим як придбати композицію, яка припала до душі, слід звернути увагу на такі моменти:

кількість виготовлених одиниць. Масовість — це якраз не про нішеву парфумерію. Її випускають достатньо рідко обмеженими колекціями. Покупцям, щоб купити той чи інший аромат, доводиться за декілька місяців до його випуску ставати в чергу та довго чекати, коли в магазині з’явиться довгождане творіння. Така ексклюзивність створена не навмисно, нішева парфумерія виробляється на невеликих підприємствах, які не можуть випускати аромати массово;

флакон. Як і на саму композицію, на розробку унікального флакону виробники витрачають чимало коштів та зусиль. Ємність, в якій знаходиться нішевий парфюм, в більшості випадків оригінально оформлена та має свої, характерні тільки для одного виробника, особливості. Деякі екземпляри парфумери навіть підписуються вручну;

місце придбання. Настільки особливі аромати реалізують вузькоспеціалізовані бутики або відомі парфумерні магазини.

Ціна. Нішеві парфуми коштують дуже дорого, а тому низька ціна заповітного аромату говорить про те, що він не являється оригінальним нішевим.

Оригінальні нішеві парфуми займуть особливе місце в колекції.

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