Експерти розповіли, для чого в телевізорі USB: що можна, а що не можна підключати

Телевізори зараз не випускають без USB порту – він присутній навіть в недорогих моделях. Портів може бути кілька – все залежить від «крутості» апарату. Розглянемо у статті що можна, а що не варто підключати до цього гнізда.





Звичайна флешка

Завантажили з інтернету фільм за допомогою комп’ютера та скачали його на флешку. Підключаємо накопичувач, в меню приймача вибираємо відповідне джерело сигналу і насолоджуємося переглядом.

Спосіб зручний у тих випадках, коли телевізор не має власного підключення до інтернету через Wi-Fi або кабель. Також не всі формати може вміти читати телевізор — потрібно звернутися до документації для уточнення відеокодеків, що підтримуються.

Зовнішній жорсткий диск

Багато телевізорів вміють працювати із зовнішнім диском і навіть показувати повноцінну навігацію через накопичувач. На екрані можна вивести фільм, послухати музичний файл або переглянути фотографії. Тут все залежить від форматів, що підтримуються, але на комп’ютері завжди можна привести файл до потрібного типу.

Смартфон

Але тільки в ролі флешки – на жаль, проектувати зображення зі смартфона на телевізор через USB не вдасться. Не завжди ТВ може розпізнати смартфон – тут уже все залежить від особливостей прошивки мобільного гаджета. Щоб транслювати екран смартфона на телевізор, потрібно придбати спеціальний перехідник USB-HDMI або скористатися бездротовою Wi-Fi трансляцією.

Периферія

Якщо апарат підтримує Smart TV, то до USB можна підключити клавіатуру і мишку, перетворивши телевізор на невеликий медійний комп’ютер. Деякі моделі підтримують веб-камеру для двостороннього відео.

У ролі джерела живлення

Якщо телевізор за замовчуванням (без вибору джерела сигналу та визначення пристрою, що підключається) видає 5 вольт на USB – можна заряджати портативну техніку.

Не варто підключати до ТБ пристрої, які споживають багато енергії – USB світильники та зовнішні акумулятори. Це стосується і розгалужувачів USB (хабів) — не завжди телевізор може об’єктивно підтримувати такі розширювачі портів.

Це може призвести до виходу з ладу телевізора, адже порт не має прямого призначення для зарядки.

Існують активні антени, які мають провід з USB для того, щоб заживити антену без стороннього блока живлення.

Також порт може використовуватися для сервісних потреб, наприклад, у разі виникнення проблем із прошивкою телевізора. Але цю функцію підтримують не всі моделі.

Застереження

Перед тим, як підключати пристрої до USB, прочитайте технічну документацію до телевізійного приймача. Дізнайтеся, що можна, а що не можна підключати.

У разі, якщо після підключення він підгальмовує, глючить і веде себе аномально – не варто користуватися таким зовнішнім пристроєм. Не завжди телевізори підтримують усі флешки, смартфони та диски.

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