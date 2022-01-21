Комаровский объяснил почему прививку делают в левую руку и куда колоть вакцину нельзя, хотя врачи это предлагают

Еще недавно большинство вспоминали бы, куда им кололи вакцину, ведь последние прививки у многих прошли очень давно. От гриппа вакцинируются не все, а вакцины от кори, или дифтерии это больше о детях. Но “благодаря” коронавирусу все моментально вспомнят, что в 90% случаев прививки делают в левую руку.





Комаровский объяснил почему так, и предостерегает всех родителей, чтобы не разрешали колоть вакцину детям в ягодицу. Мол это и не действенно, и даже опасно.

В левую руку колят всем правшам, а в правую тем, кто пишет левой рукой

Так повелось, что любая вакцина может дать побочные реакции. Боль, краснота, припухлость – в такие моменты рукой не то, что не желательно что-то делать, но и не очень-то реально. При вакцинации от коронавируса случались случаи, что вакцинированным трудно было банально поднять руку в гору или напрячь ее. Именно поэтому прививки делают в ту руку, которая не является рабочей. Если же вы левша, то можете сообщить об этом, и вам сделают прививку на правой руке.

Также Комаровский рассказал, что некоторые медсестры предлагают уколоть вакцину детям в ягодицу. От коронавируса в Украине детей еще не вакцинируют, но есть и ряд других прививок. По мнению медика, это пережитки прошлого, это не действенно, а еще опасно.

Во-первых, медсестра даже при всей опытности, может попасть иглой в седалищный нерв. Это очень больно, и эта боль проходит не так быстро.

Во-вторых, в ягодицах много жировых тканей, как следствие вакцина расщепляется очень долго, и является неэффективной. Поэтому никаких экспериментов и делаем детям прививки, или в левую руку (или правую), или в виде капелек на язык.

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