Бактерии, вирусы и грибковые споры: названы три самых грязных предмета, которые всегда есть на рабочем столе

Оказывается не только смартфон – настоящий питомник бактерий. Если вы офисный работник, или даже работаете дома, но ваша работа связана с компьютером, то вы точно затрагиваете каждый день предметы, на которых масса бактерий.





Специалисты исследовали рабочий стол среднестатистического работника и оказались просто в шоке. Найдено, как минимум, несколько предметов, которые немедленно нужно дезинфицировать, ведь они могут стать переносчиками не только знаменитого коронавируса, но и ряда других инфекций.

Три предмета, которые накапливают множество бактерий

Запаситесь антибактериальными салфетками и антисептиками, ведь вы точно пользуетесь этими вещами.

Компьютерная мышь

Это вполне логично. Мышь мы затрагиваем регулярно. Вы вышли на перекус, вернулись, но забыли помыть руки, и коснулись мыши. Ваш коллега подошел к вашему рабочему столу, и коснулся мыши, чтобы продемонстрировать вам что-то на экране ноутбука. Бактерии скапливаются и размножаются. Согласитесь, вы редко протираете мышь салфетками, не говоря уже об антисептике. А нужно.

Клавиатура

Та же история, что и с мышью. На клавиатуре тоже полно микробов. Протирать ее лучше после каждого рабочего дня, особенно проведенного в людном офисе.

Баночки от антисептиков

Это звучит немного абсурдно, но чаще всего большое количество бактерий сохраняется именно на них. Ну это и логично, ведь берём мы баночку грязными руками и потом только их дезинфицируем. Нужно помыть баночку под проточной водой, помыть руки и только после этого производить дезинфекционные манипуляции.

Также эксперты говорят, что в офисах одно из самых загрязненных мест это холодильник и ручки от него. А еще дверные ручки, ручки от чайника и кнопки в лифтах. Понятно, что всюду ходить и пшикать антисептиком невозможно, но часто мыть руки точно не помешает.

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