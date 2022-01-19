Заробітчани назвали мінімальну зарплату, за яку вони готові працювати в Польщі

Фахівці розповіли, який рівень зарплати задовольняє українців у Польщі та скільки вони відкладають.





Стало відомо, що українці у Польщі хочуть заробляти щонайменше 1000 доларів на місяць. Про це розповіла Ганна Джоболда, директор Департаменту рекрутингової агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Експерти зазначають, що українців задовольняє дохід на рівні 800-1000 доларів. Звичайно, йдеться про робітничі професії. Там зазвичай не вимагають досвіду роботи або вітається хоча б мінімальний.

На що українці витрачають гроші у Польщі

Українці у Польщі частину заробленого витрачають на їжу, житло, транспорт, дзвінки додому та інше. У середньому на місяць доводиться витрачати 800-1000 злотих, у гривнях 5664-7080. Варто також враховувати, що великі агентства чи самі роботодавці надають житло або частково компенсують витрати.

При зарплаті від 2800 до 4500 злотих можна відкладати від 1800 до 3500 злотих, або 12,7-24,8 тисяч гривень.

Хто у Польщі отримує найвищі зарплати

Нескладно здогадатися, що найбільше заробляють спеціалісти у IT-сфері – близько 95 000 гривень на місяць. Далі рейтинг найоплачуваніших професій виглядає так:

продажі – у середньому 76 тисяч гривень;

виробництво та сільське господарство – середня зарплата 54 тисячі гривень;

автомобільний бізнес – у середньому 30 тисяч гривень;

управління персоналом – близько 26 тисяч гривень.

Незважаючи на високу середню зарплату, у деяких галузях українці заробляють на рівні України.

При цьому в Польщі гостра нестача робочої сили, а отже, зарплати зростатимуть. Але водночас Польща спрощує процедуру працевлаштування для іноземних громадян, зокрема українців. Отже, конкуренція зросте і знайти високооплачувану роботу буде ще складніше.

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