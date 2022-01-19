Украинцы могут получить лекарства бесплатно: заработал новый чат-бот

Общественная организация «Лекарства контроль» создала удобный чат-бот с названием «Спроси у Грыця». Он доступен в Viber и Telegram. Об этом сообщили создатели бота.





Они создавали бот с единой целью – помочь пациентам, которые получают жизненонеобходимые медицинские препараты по программе «Доступные лекарства». Бот поможет узнать, где расположена ближайшая аптека, в которой можно получить препарат.

В чем польза чат-бота

Общественная организация разработала чат-бот с названием «Спроси у Грыця», который помогает узнать, расположение ближайшей аптеки, где можно получить лекарства по льготной программе «Доступные лекарства». Бот создан так, чтобы не только помочь с поиском ближайшей аптеки, но и расскажет, как стать участником программы «Доступные лекарства». Кроме того, с помощью бота можно узнать:

какие препараты подпадают под государственную программу;

кому доступна эта программа и как ею воспользоваться;

как организовать домашнюю аптечку, бот будет напоминать о сроках годности препаратов, компонентах и тому подобном.

Как говорит заместитель главы Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко, каждый год перечень препаратов по программе «Доступные лекарства» расширяется. Также увеличивается количество пациентов, у которых есть право бесплатно или с частичной доплатой получить все необходимые лекарства. Это позволяет защитить украинцев и гарантировать им своевременное и эффективное лечение за счет государства.

Сегодня в программе 354 лекарства, получить на них рецепт можно у врача. До создания чат-бота украинцам приходилось искать информацию об аптеках, где можно получить лекарства бесплатно на сайте Национальной службы здоровья, что не совсем удобно.

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