Заробитчане назвали минимальную зарплату, за которую они готовы работать в Польше

Специалисты рассказали, какой уровень зарплаты удовлетворяет украинцев в Польше и сколько они откладывают.





Стало известно, что украинцы в Польше хотят зарабатывать минимум 1000 долларов на месяц. Об этом рассказала Анна Джоболда, директор Департамента рекрутингового агентства с международного трудоустройства Gremi Personal.

Эксперты отмечают, что украинцев удовлетворяет доход на уровне 800-1000 долларов. Конечно, речь идет о рабочих профессиях. Там обычно не требуют опыта работы или требуют минимальный.

На что украинцы тратят деньги в Польше

Украинцы в Польше часть заработанного тратят на еду, жилье, транспорт, звонки домой и другое. В среднем в месяц приходится тратить 800-1000 злотых, в гривнах 5664-7080. Стоит также учитывать, что крупные агентства или сами работодатели предоставляют жилье или частично компенсируют расход.

При зарплате от 2800 до 4500 злотых можно откладывать от 1800 до 3500 злотых или 12,7-24,8 тысячи гривен.

Кто в Польше получает самые высокие зарплаты

Несложно догадаться, что больше всего зарабатывают специалисты в IT-сфере – около 95 000 гривен на месяц. Дальше рейтинг самых высокооплачиваемых профессий выглядит так:

продажи – в среднем 76 тысяч гривен;

производство и сельское хозяйство – средняя зарплата 54 тысячи гривен;

автомобильный бизнес – в среднем 30 тысяч гривен;

управление персоналом – в районе 26 тысяч гривен.

Несмотря на высокую среднюю зарплату, в некоторых отраслях украинцы зарабатывают на уровне Украины.

При этом в Польше острая нехватка рабочей силы, а значит, зарплаты будут расти. Но в то же время Польша упрощает процедуру трудоустройства для иностранных граждан, в том числе украинцев. А значит, конкуренция вырастет и найти высокооплачиваемую работу будет сложнее.

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