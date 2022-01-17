Очень много триптофана: что будет, если есть бананы каждый день

Бананы это довольно экзотический фрукт, но вместе с тем один из самых доступных для украинцев. Бананы есть в каждом супермаркете, дефицита этих фруктов точно нет. Более того, банан один из самых доступных фруктов, ведь средняя цена за килограмм колеблется в пределах 30 гривен, и это вполне приемлемо.





Купить один банан для перекуса может позволить себе каждый, но делают это почему-то не все. Некоторые не любят бананы, а некоторые просто недооценивают их. Оказывается в бананах очень много полезных компонентов, а еще минимум ущерба для организма, даже при избыточном потреблении.

Бананы провоцируют выработку гормона счастья

Ученые доказали, что в составе банана имеется большое количество триптофана. Именно он попадая в организм превращается в сератонин – гормон счастья. Сератонин в свою очередь способен улучшить настроение, улучшить сон, нормализовать нервную систему, словом положительно повлиять на наше моральное состояние и самочувствие. Более того, во многих странах бананы называют “фруктами счастья”.

Кроме этого бананы богаты пищевыми волокнами. В одном фрукте содержится около 3 г пищевых волокон, которые могут ускорить перистальтику желудочно-кишечного тракта, а также вывести из организма токсины.

Кроме этого банан – это калий и магний, которые тоже необходимы каждому. Приблизительно 400 мг калия и 32 мг магния содержатся в одном небольшом фрукте. А флавоноиды, что также есть в бананах, отлично влияют на иммунную систему и делают ее более устойчивой к вирусам.

Сколько бананов можно есть в день?

Вообще, переедать не стоит никакими продуктам, ведь даже самое полезное в избыточном количестве может принести вред. Оптимально съедать 1-2 банана в день. Для тех, кто боится за лишний сахар, есть хорошая новость. Содержимое сахара в бананах минимальное и поднять его уровень в крови они не могут.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿