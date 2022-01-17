Дуже багато триптофану: що буде, якщо їсти банани щодня

Банани це доволі екзотичний фрукт, але водночас один з найдоступніших для українців. Банани є в кожному супермаркеті, дефіциту цих фруктів точно немає. Ба більше, банан один з найдоступніших фруктів, адже середня ціна за кілограм коливається в межах 30 гривень, і це цілком прийнятно.





Купити один банан для перекусу може дозволити собі кожен, але роблять це чомусь не всі. Дехто не полюбляє банани, а дехто просто недооцінює їх. Виявляється в бананах дуже багато корисних компонентів, а ще мінімум шкоди для організму, навіть при надлишковому споживанні.

Банани провокують вироблення гормону щастя

Науковці довели, що в складі банану є велика кількість триптофану. Саме він потрапляючи в організм перетворюється на серотонін — гормон щастя. Серотонін в свою чергу здатен покращити настрій, поліпшити сон, нормалізувати нервову систему, словом позитивно вплинути на наш моральний стан і самопочуття. Ба більше, в багатьох країнах банани називають “фруктами щастя”.

Крім цього банани багаті на харчові волокна. В одному фрукті міститься близько 3 грамів харчових волокон, які можуть пришвидшити перистальтику шлунково-кишечного тракту, а ще вивести з організму токсини. Крім цього банан — це калій і магній, які також необхідні кожному. Приблизно 400 мг калію, та 32 мг магнію місяться в одному невеликому фрукті. А флавоноїди, які також є в бананах, відмінно впливають на імунну систему та роблять її стійкішою до вірусів.

Скільки бананів можна їсти в день?

Взагалі, переїдати не варто жодним із продуктів, адже навіть найкорисніше у надлишковій кількості може принести шкоду. Оптимально з’їдати 1-2 банани в день. Для тих хто боїться за зайвий цукор є гарна новина. Вміст цукру в бананах мінімальний і підняти його рівень в крові вони не можуть.